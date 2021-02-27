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تعميم أوصاف جثّة رجل مجهول الهويّة في رأس النَّبع ... هل تعرفون عنه شيئا؟

27 - فبراير - 2021
جثة

جثة

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة أنه “بتاريخ 26-02-2021 عُثر في محلة رأس النبع-شارع عمر بن خطاب على جثة مجهولة الهوية لرجل ملقى بجانب الطريق، وهو في العقد الثامن من العمر تقريباً، طوله نحو 175 سنتم، نحيف البنية، حنطي البشرة، أصلع الرّأس وذو لحية شيباء خفيفة، ويرتدي سروالاً لون رمادي و”جاكيت” لون أسود.”

وإذ لفتت، في بيان، الى أنه جرى نقل الجثة إلى مستشفى المقاصد في بيروت، طلبت، وبناءً على إشارة القضاء المختص، من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بفصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 633808-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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