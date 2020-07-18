قوى الامن تعمم صورة لشخص من التابعية البنغلادشية توفي صدماً

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالي:

بتاريخ 12/7/2020 وفي محلّة التحويطة – جسر الواطي، صدمت سيّارة نوع “هيونداي” بقيادة خ. ع. (مواليد عام 1973، لبناني)، شخصاً من التابعية البنغلادشية يُدعى الأمين محمد مجهول باقي الهوية، فأصيب بجروح بالغة، نُقل على إثرها إلى مستشفى جبل لبنان للمعالجة، لكنه توفي بتاريخ 16-7-2020 متأثراً بجراحه، ولم يحضر أحد للسؤال عنه.

أوصافه: في العقد الثالث من العمر، معتدل البنية، طول القامة حوالي /165/ سنتم، أسمر البشرة، شعره أسود.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أوصافه، وصورة عائدة له قبل الوفاة، وتطلب من ذويه أو ممن يعرف عنهم شيئاً، الاتصال بمفرزة سير بيروت الثالثة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 395888-01، لإجراء المقتضى القانوني، تمهيداً لتسليم الجثّة إلى ذويها.