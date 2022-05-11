تعميم بشأن إقفال المطاعم والملاهي خلال الانتخابات.. ماذا جاء فيه؟

عطفا على التعميم رقم 17/إم/2022 والقرار رقم 455 الصادرين عن وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 10 نيسان 2022 بشأن إقفال الملاهي الليلية والمطاعم والمقاهي خلال العملية الانتخابية وبشأن وقف سير الدراجات النارية، عممت وزارة السياحة “على المؤسسات السياحية المذكورة أعلاه ضرورة التقيد بتطبيق التعميم والقرار المرفقين ربطا وتكلف الشرطة السياحية ومصلحة الضابطة السياحية في وزارة السياحية تنفيذ مضمون هذا التعميم”.

إغلاق المدارس

بدوره، أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي تعميماً موجهاً إلى جميع المسؤولين عن الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية يتعلق بإقفالها واستخدام بعض ابنيتها كمراكز لاقلام الاقتراع في الانتخابات النيابية.

وطلب الى المسؤولين عن الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية العمل بما يلي :

1- اقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية صباح الخميس الواقع فيه 12/5/2022 ولغاية مساء الاثنين الواقع فيه 16/5/2022، ويمكن لمدير المدرسة /الثانوية / المعهد ، عند الحاجة ، تعويض التدريس للتلامذة عن أيام الأقفال.

2- وجوب حضور مدير المدرسة /الثانوية /المعهد، او من ينتدبه الساعة السابعة من صباح يوم السبت الواقع فيه 14/5/2022الى المبنى ولغاية انتهاء العملية الانتخابية ،وذلك لتسهيل عمل رؤساء الاقلام والكتبة،وتسهيل دخول المكلفين من قبل وزارة الداخلية والبلديات الى اقلام الاقتراع ،واتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير احترازية لحماية موجودات ومستلزمات المدرسة”.