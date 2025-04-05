تعميم بشأن ترشيح السيّدات لعضوية المجالس البلديّة

أصدر وزيرالداخلية والبلديات أحمد الحجار التعميم رقم 2/إم/2025 المتعلق بتعديل القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 الذي عدل المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1997 حول ترشيح السيدات لعضوية المجلس البلدي.

وجاء في التعميم: “لا ينطبق شرط ورود اسم المرشح في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن يكون عضوًا في مجلسها على السيدات الراغبات في الترشح لعضوية مجلس بلدية سقطت أسماؤهن من القائمة الانتخابية الخاصة بها بسبب نقل سجلات الأحوال الشخصية وحكم الزواج إلى نطاق بلدية أخرى ..لذلك، يطلب من كافة المحافظين الالتزام بالمادة المذكورة أعلاه عند تقديم المرشحات المستندات المتعلقة بتصاريح الانتخابات البلدية”.