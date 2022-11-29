الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 29 نوفمبر 2022
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أخبار لبنان
تعميم جديد للمركزي بشأن السحوبات النقدية
منذ ساعتين
مصرف لبنان
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أصدر مصرف لبنان تعميماً وسيطا للمصارف رقمه 652 عن الاجراءات الاستثنائية للسحوبات النقدية.
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