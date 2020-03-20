تعميم جديد لمحافظ عكار: إلتزموا المنازل وأوقفوا الزيارات!

وجه محافظ عكار عماد اللبكي تعميما جديدا للبلديات واتحادات البلدية جاء فيه:

“عطفا على قرارات مجلس الوزراء باعلان حال الطوارىء الصحية والتعبئة العامة، وبناء على القرارات والتعاميم السابقة الصادرة عن محافظة عكار يطلب من جميع البلديات واتحادات البلديات لدى الاشتباه باي اصابة اجراء كشف عام مفصل باسماء افراد الاسرة الموجودة في المنزل ومن تم الاختلاط بهم، والزامهم بالحجر المنزلي لحين صدور الفحوصات الرسمية ليصار بعدها متابعة وضعهم الصحي بالتنسيق مع طبيب القضاء والقوى الامنية”.

“التشدد في متابعة القرارات والتعاميم الصادرة سابقا وضرورة تطبيقها ومراقبة تنفيذ مضمونها، الطلب الى المواطنين في كل بلدة ابلاغ ابنائهم الذين يعملون او يقطنون خارج نطاق المحافظة عدم زيارة بلداتهم وقراهم لحين انتهاء فترة التعبئة العامة، وطلب المؤازرة الامنية عند الاقتضاء”.