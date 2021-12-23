الخميس 19 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 23 ديسمبر 2021 |
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تعميم جديد لوزارة السياحة في ما يتعلّق بتدابير “كورونا”

منذ 16 دقيقة
وزارة السياحة

وزارة السياحة

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أعلنت وزارة السياحة في بيان جديد لها:

“عطفاً على تعميم وزارة السياحة رقم 33 الصادر بتاريخ 6/12/2021 وبناء على مقررات اللجنة الوزارية لمتابعة التدابير الوقائية لمكافحة جائحة كورونا التي انعقدت بتاريخ 1/12/2021، وحفاظا على السلامة العامة، تعمم وزارة السياحة على المؤسسات السياحية كافة وجوب عرض النموذج المرفق ربطاً على مداخل المؤسسات السياحية كافة (مطاعم – مقاهي – ملاهي ليلية – فنادق – منتجعات سياحية – بيوت ضيافة – وكالات سياحة وسفر – وكالات تأجير سيارات).

كما تؤكد الوزارة ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والقرارات الصادرة بهذا الشأن كافة، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المؤسسات المخالفة”.

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