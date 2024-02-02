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تعميم جديد مرتقب لمصرف لبنان.. إليكم التفاصيل

منذ ساعة واحدة
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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من المُفترض أن يصدر مصرف لبنان المركزي تعميماً اليوم بشأن تعديل التعميم ١٥١ الذي يقضي بإعطاء المودع ١٥٠ دولار “فريش” شهرياً، وسيعلن المركزي بحسب موقع الـ mtv عن توحيد سعر الصرف اي ٨٩٥٠٠ ليرة.

لكن ماذا عن سعر دولار السحوبات، اي صرف الليرة المحدد حالياً بـ ١٥ ألف ليرة؟

وتتحدّث مصادر مطّلعة عن استمرار السحوبات على اساس السعر ذاته ١٥ الف ليرة، لغاية موعد صدور الموازنة المالية في الجريدة الرسمية، ولكن تتوقع المصادر أن تصدر الحكومة عبر وزارة المال قراراً يقضي بتحديد سعر صرف السحوبات، بحيث تبقيها ١٥ الف ليرة او ترفعها الى حد ٢٠ الف ليرة، “بما يتناسب وقدرات المصارف، كي لا يذهب القطاع الى الافلاس”.

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