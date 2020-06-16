تعميم جديد من دياب للبلديات

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اصدر رئيس مجلس الوزراء حسان دياب تعميما طلب فيه الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات ضم ثلاث نسخ موقعة بدلاً من خمسة لدى استطلاع رأي مجلس شورى الدول والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام.

فيما يلي نص التعميم:

عطفاً على المادة /57/ من المرسوم الاشتراعي رقم 10343 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة)،

وعطفاً على التعميم رقم 31/2000 تاريخ 26/8/2000 الذي حدد الاصول الواجب اتباعها لدى استطلاع رأي مجلس شورى الدولة ومن ضمنها وجوب ان تُضَم الى النص المطلوب بيان الرأي بشأنه خمس نسخ موقعة جميعها من الوزير او الوزراء المختصين.

وعطفاً على كتاب مجلس شورى الدولة رقم 9632/2020 تاريخ 15/6/2020 الذي أوضح فيه بأن ضم ثلاث نسخ الى طلب بيان الرأي يعتبر كافياً لحسن سير طلبات استطلاع الرأي،

وتماشياً مع التوجه نحو تخفيض الكتلة الورقية، وتحسساً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، يُطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات ضم ثلاث نسخ موقعة بدلاً من خمسة لدى استطلاع رأي مجلس شورى الدول.