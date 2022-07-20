تعميم جديد من مصرف لبنان بشأن بطاقات الإيفاء والدفع والائتمان

صدر عن مصرف لبنان تعميم للمصارف وللمؤسسات المالية وللمؤسسات والشركات اللبنانية والأجنبية المرخص لها لإصدار بطاقات إيفاء أو دفع أو ائتمان، بتعديل نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان المصدرة في الأسواق اللبنانية والمستعملة محلياً على أجهزة نقاط البيع (POS).

وكان اصدر مصرف لبنان تعميما جديدا لتشجيع استعمال بطاقات الدفع بالدولار الفريش (Fresh) الصادرة محليا. وبالتالي ستصبح كافة بطاقات الفريش دولار مقبولة لدى كافة التجار في لبنان (نقاط البيع -Point of Sale) وذلك ابتداء من ٢٥ تموز الحالي، دون اي تعديل في العمولات عند استعمال هذه البطاقات لدى التجار.

وستتم التسوية للمدفوعات الخاصة ببطاقات الدولار الفريش من خلال حسابات المصارف خارجيا عبر شركتي فيزا وماستركارد. وبالتالي يتقاضى التجار كل ما قبضوه عبر بطاقات الدفع بالدولار الفريش الصادرة محليا بشكل كامل وكفريش دولار مما يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية.

وسيبقى السحب النقدي عبر البطاقات من ماكينات السحب الالي ATM وفقا للتعميم ١٥١ مستمرا دون اي تعديل.

هذا ويعمل مصرف لبنان على الية جديدة لتشجيع قبول واستعمال بطاقات الدفع بالعملة اللبنانية.