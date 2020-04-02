تعميم جديد من مصرف لبنان لتسهيل السحوبات

أشارت “الجمهورية” نقلاً عن مصادر وزارية انّ مصرف لبنان بصدد إصدار تعاميم جديدة للمصارف، وذلك بهدف تسهيل السحوبات للمواطنين.

واشارت المصادر إلى انّ الاولوية هي لاستكمال البرنامج الاقتصادي للحكومة الذي يفترض ان يتبلور بصورته النهائية خلال فترة ليست طويلة، مع التركيز على مسألة هيكلة الدين،

علماً انّ التقييم الذي تلقّاه لبنان من الدائنين بعد العرض الذي قدمه وزير المال غازي وزنة قبل ايام، هو الوضع اللبناني وما يتّصل بمسألة تعليق سداد سندات اليوروبوندز، كان تقييماً إيجابياً، وتلقّى لبنان رسائل مباشرة بهذا المعنى. وبالتأكيد، سيتم البناء على هذه الايجابية وصولاً الى مزيد من الايجابيات على هذا الصعيد.