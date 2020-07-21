تعميم صادر عن المديرية العامة للطيران المدني حول نقل الركاب الى سوريا عبر المطار

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أصدرت المديرية العامة للطيران المدني تعميما الى جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي حول نقل الركاب الى سوريا عبر مطار بيروت.

وطلبت المديرية في التعميم عدم السماح لهؤلاء الركاب بركوب الطائرة المتوجهة الى لبنان دون حيازة فحص PCR نتيجته سلبية وذلك خلال 96 ساعة كحد اقصى قبل تاريخ الرحلة الى لبنان.

كما طلبت من شركات الطيران عدم نقل ركاب اجانب الى سوريا عبر مطار رفيق الحريري الدولي دون موافقة مسبقة من السلطات السورية وذلك باستثناء الفلسطينيين اللاجئين في سوريا اضافة الى افراد المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في سوريا.