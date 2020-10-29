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تعميم صورة المفقود عصام جمال الدين

منذ دقيقتين
البقاع الغربي

البقاع الغربي

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة

البـلاغ التالــي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

– عصام مصطفى جمال الدين (مواليد عام 1994، لبناني)

الذي غادر بتاريخ 23-10-2020، مكان اقامته في بلدة مقنة البقاعية ولم يَعُد حتى تاريخه، علماً أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعاني من أمراض عصبية.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر يونين في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 305011-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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