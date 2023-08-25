الجمعة 9 صفر 1445 ﻫ - 25 أغسطس 2023 |
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تعميم صورة المفقود مصعب يوسف سحاري

منذ 11 دقيقة
مفقود

مفقود

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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود مصعب يوسف سحاري (من مواليد عام 1987، سوري).

وسحاري غادر، قُرابة الساعة 9:00 من تاريخ 23-8-2023، منزله الكائن في محلّة الأشرفيّة – بيروت، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.

وطلبت القوى الامنية من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة الأشرفيّة في وحدة شرطة بيروت، على أحد الرقمين: 328086-01 أو 328094-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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