عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود مصعب يوسف سحاري (من مواليد عام 1987، سوري).

وسحاري غادر، قُرابة الساعة 9:00 من تاريخ 23-8-2023، منزله الكائن في محلّة الأشرفيّة – بيروت، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.

وطلبت القوى الامنية من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة الأشرفيّة في وحدة شرطة بيروت، على أحد الرقمين: 328086-01 أو 328094-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

تعميم صورة المفقود مصعب يوسف سحاري#قوى_الامن — قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 25, 2023