تعميم صورة شقيقين مطلوبين يقومان بعمليات احتيالية في مجال صرف الشيكات

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة كل من:- خ. ش. (مواليد عام 1976، لبناني)

– ز. ش. (مواليد عام 1974، لبناني)، المطلوبين للقضاء لقيامهما بأعمال احتيالية في مجال صرف الشيكات المصرفية مستخدمين أسماء وهمية.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين لديهم أي معلومات عنهما أو عن مكان تواجدهما، الاتصال بقسم المباحث الجنائية المركزية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 424336-01، للادلاء بما لديهم، علماً بأن كل من يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان وفقا للقانون”.