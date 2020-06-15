تعميم صورة قاصر غادر مركز إحدى الجمعيات التأهيلية ولم يعد في الكورة

الكورة
الكورة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة القاصر المفقود عبد الرحمن مصطفى عقل (مواليد 2006، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 11/6/2020، مركز إحدى الجمعيات التأهيلية في بلدة دده – الكورة، حيث يتلقى الرعاية، إلى جهة مجهولة، ولم يعد حتى تاريخه.

وطلبت من المواطنين الكرام الذين شاهدوه ولديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 415463/06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود عبد الرحمن مصطفى عقل (مواليد 2006، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 11/6/2020، مركز إحدى الجمعيات التأهيلية في بلدة دده – الكورة، حيث يتلقى الرعاية، إلى جهة مجهولة، ولم يعد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه ولديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 415463/06، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

شاب ضائع
شاب ضائع

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

رئيس الحكومة: زعران يستبيحوا الشوارع ويدمروا البلد ومؤسساته والدولة تتفرّج……

النائب أنطوان حبشي: لسنا بحاجة أن نهبج مجد خاص باسم حقوق المسيحيين

رئيس الحكومة حسان دياب: لا يجوز أن تظل إدارة الدولة في الوضع الذي تعيشه

لقاء سيدة الجبل: القضاء تحت سقف ضغوط ميليشيا حزب الله عاجز