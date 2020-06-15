تعميم صورة قاصر غادر مركز إحدى الجمعيات التأهيلية ولم يعد في الكورة

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة القاصر المفقود عبد الرحمن مصطفى عقل (مواليد 2006، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 11/6/2020، مركز إحدى الجمعيات التأهيلية في بلدة دده – الكورة، حيث يتلقى الرعاية، إلى جهة مجهولة، ولم يعد حتى تاريخه.

وطلبت من المواطنين الكرام الذين شاهدوه ولديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 415463/06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود عبد الرحمن مصطفى عقل (مواليد 2006، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 11/6/2020، مركز إحدى الجمعيات التأهيلية في بلدة دده – الكورة، حيث يتلقى الرعاية، إلى جهة مجهولة، ولم يعد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه ولديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 415463/06، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.