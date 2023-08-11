الجمعة 24 محرم 1445 ﻫ - 11 أغسطس 2023 |
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تعميم صورة مفقودة تعاني من مرض نفسي غادرت منزل ذويها في كفرقاهل - الكورة ولم تعُد

منذ 16 دقيقة
مفقودة

مفقودة

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أعلنت المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

“تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة جايمي أنطوان الأشقر (مواليد عام 2003، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 10-08-2023، منزل ذويها في بلدة كفرقاهل- الكورة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه، علماً انها تعاني من مرض نفسي.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 415463-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

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