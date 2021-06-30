الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعميم صورة منتحل صفة "رجل أعمال" يروج شيكات مسروقة بقيمة ملايين الدولارات

30 - يونيو - 2021
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

A A A
طباعة المقال

أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بأن عصابات ترويج الشيكات المسروقة وأعمال الاحتيال كَثُرَت في الآونة الأخيرة ضمن مناطق الضاحية الجنوبية وبيروت.

وكشفت في بيان، أنه من خلال الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر مفرزة الضاحية الجنوبية في وحدة الشرطة القضائية، تمكّنوا من توقيف أحد أفراد هذه العصابات وضبط بحوزته شيكات تبيّن أنها مسروقه، قيمتها أكثر من مليوني دولار أميركي ويدعى: ح. م. (مواليد عام 1986، لبناني) الذي اعترف، في خلال التحقيق معه، بترويج الشيكات المسروقة البالغ قيمتها 6 ملايين دولار أميركي، برفقة كل من المدعوّين (م. ش. مواليد عام 1984، لبناني) و(ح. ش. مواليد عام 1977، لبناني) و(ح. ب. مواليد عام 1985، لبناني) وأنهم سرقوها من إحدى الشركات المعدّة لبيع أجهزة الكمبيوتر في محلة الدكوانة منتحلين صفة رجال أعمال لبنانيين وعرب. وقد تمّ توقيف الأول والثاني، والعمل مستمرّ لتوقيف الثالث.

لذلك، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة (ح. م.). وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في الاوزاعي ـ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162/01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الجمهورية ميشال عون
    الرئيس عون لمنتخب لبنان: أثبتم أن لا مستحيل امام إرادة الانسان
    وزير الصحة فراس الأبيض
    وزير الصحة يحذر من انتقال جدري القردة إلى هذه الأماكن!!
    تعنيف الطفل
    عنّف زوجته وولديها وقتل ابنتها.. اليكم التفاصيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    منتخب لبنان لكرة السلة
    فيديو اللحظات الأخيرة.. منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل لنهائي كأس آسيا
    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي معلقاً على فوز منتخب لبنان.. "لن يعكره صوت نشاز"!!
    المنتخب اللبناني
    اعتداء على المنتخب اللبناني بعد فوزه على الأردن