تعميم صورة موقوفَين بجرم السرقة والتهديد بواسطة سكين

عممت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوفَين:

* ع. ع. (من مواليد عام 1997، سوري)

* أ. ق. (من مواليد عام 1997، سوري)

‎ لقيامهما بعدّة عمليات سرقة في بيروت، وصور، والنبطية، وغيرها من المناطق اللبنانية، وذلك بطريقة احتيالية من خلال استخدام أحد التطبيقات.

وأوضحت المديرية في بيان أن الموقوفين، وفي كل عملية سرقة، بعد لقائهما المباشر بالشخص الضحيّة -معظم ضحاياهما من مثليي الجنس- يقومان بتكبيله باستخدام حبال أو حزام وسطي من الجلد، وبتهديده بواسطة سكّين، لينفّذا بعدها عملية السرقة.

وطلبت المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا إليهما، الحضور إلى مركز مفرزة النبطية القضائية الكائن في محلة كفرجوز- مجمّع قوى الأمن الداخلي / ثكنة الشهيد خالد فرحات، أو الاتصال على الرقم: 531226/07 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.