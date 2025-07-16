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تعميم صورة موقوف بجرائم احتيال وتزوير.. هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

منذ 11 ساعة
آخر تحديث: 16 - يوليو - 2025 2:53 مساءً
الموقوف (ب. ح.)

الموقوف (ب. ح.)

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

في إطار مكافحة جرائم الاحتيال وانتحال الصفات، أوقف مكتب مرفأ بيروت في المديرية العامة لأمن الدولة المدعو (ب. ح.)، لانتحاله اسم “جورج حداد” وصفة موظف رسمي.

وخلال التحقيق، اعترف بقيامه بعمليات نصب واحتيال طالت مواطنين ومؤسسات، مستخدمًا هوية مزوّرة لتحقيق منافع شخصية غير مشروعة. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه.

وبناءً لإشارة القضاء المختص، تعمّم هذه المديرية العامة صورة الموقوف (ب. ح.)، وتدعو كل من وقع ضحية أعماله إلى التوجّه إلى مكتب مرفأ بيروت في المديرية العامة لأمن الدولة للإدلاء بإفادته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه.

الموقوف (ب. ح.)

الموقوف (ب. ح.)

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