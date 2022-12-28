تعميم صورة موقوف بجرائم سلب

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:

ع. م. (مواليد عام 1986، لبناني) لاقدامه على عمليات سلب عديدة.

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبيّة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائية الكائن في محلّة الاوزاعي- ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة”.