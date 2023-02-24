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تعميم صورة موقوف بجرم سلب مواطنين وأصحاب محال تجارية وصيدليات

منذ ساعة واحدة
عنصر من قوى الأمن الداخلي

عنصر من قوى الأمن الداخلي

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ناءب على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف ع. ز. (من مواليد عام 1999، لبناني) بجرم سلب مواطنين وأصحاب محال تجارية وصيدليات في مناطق مختلفة من محافظتي جبل لبنان وبيروت.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى قسم المباحث الجنائية المركزية في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في مبنى وزارة العدل – بيروت، أو الاتصال على الرقم: 424336-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

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