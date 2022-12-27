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تعميم من المديريّة العامة للدفاع المدني... إليكم التفاصيل

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - ديسمبر - 2022 1:37 مساءً
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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عمّمت المديريّة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي تعميماً جاء فيه:

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