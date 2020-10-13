تعميم عن وزارة التربية

صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تعميم يتعلّق باجراء الامتحانات الرسميّة لشهادة الاجازة الفنيّة، جاء فيه

بالاستناد الى القرار 1250/2020 الصادر عن وزير الداخلية والبديات والمتعلّق باقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع كورونا فيها، وبالاستناد الى التعميم 68/2020 تاريخ 21 أيلول 2020 ” تأجيل الامتحانات الرسميّة لدورة عام 2020 لشهادة الاجازة الفنيّة” قد حدّد تاريخ 16-17-18 تشرين الأول موعدًا لاجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنيّة، وبالاستناد الى القرار 544/2020 تاريخ 24 أيلول 2020 ” تحديد مراكز الامتحانات الرسمية الخطية لشهادة الاجازة الفنية لكلّ الاختصاصات لدورة عام 2020 ” بناءً على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات،

اولًا: تجرى الامتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 2020 لشهادة الاجازة الفنيّة في المراكز التالية:

محافظة جبل لبنان :

معهد بئر حسن الفني الأدنى

معهد بئر حسن الفني الأوسط

معهد بئر حسن الفني الأعلى

المعهد الفني التربوي الادنى- بئر حسن

المعهد الفني التربوي الأعلى- بئر حسن

المعهد الوطني للعناية التمريضية الأدنى- بئر حسن

المعهد الوطني للعناية التمريضية الأعلى- بئر حسن

محافظة الجنوب:

مدرسة صور الفنية

محافظة النبطية:

معهد النبطيه الفني- بلوك A

معهد النبطيه الفني- بلوك B

معهد تول الفني

معهد الشهيد راني بزي الفني –بنت جبيل

معهد بنت جبيل الفني

محافظة البقاع:

مدرسة خربة روحا الفنية

معهد المنارة الفني

محافظة بعلبك- الهرمل:

معهد الشيخ يعقوب الفني

معهد بعلبك الفني- بلوك B

ثانيًا: على الطلاب الذين وردت على بطاقات ترشيحهم أيّ من مراكز الامتحانات التي ذكرت آنفًا في البند “اولًا” من هذا التعميم الحضور الى مراكز الامتحانات كلّ بحسب التاريخ المعدّل بموجب التعميم رقم 68/2020 أيّ انه يًصبح تاريخ 16 تشرين الأول بدلًا من تاريخ 5 تشرين الأول وتاريخ 17 تشرين الأول بدلًا من تاريخ 6 تشرين الأول وتاريخ 18 تشرين الأول بدلًا من 7 تشرن الأول 2020، على أن تعتبر نتيجة أي متغيّب عن الحضور “راسب”

ثالثًا: يُحدّد لاحقًا بموجب تعميم يصدر عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تاريخ اجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية للطلاب الذين لن تُجرى لهم الامتحانات في التاريخ المحدد بموجب التعميم 68/2020 في المراكز الواردة على بطاقات ترشيحهم كون تلك المراكز تقع ضمن نطاق القرى والبلدات التي شملها قرار الاقفال الصادر عن وير الداخلية والبلديات بسبب انتشار وباء كورونا فيها.

رابعًا: يُبلّغ هذا التعميم من يلزم ويُنشر على الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني.