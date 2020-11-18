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تعميم لجمعية المصارف بشأن استيراد الأدوية

منذ 8 ساعات
جمعية المصارف

جمعية المصارف

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أصدرت جمعية المصارف تعميماً طلبت بموجبه من المصارف “عدم الطلب إلى مستوردي الادوية والمستلزمات الطبية توفير نسبة الـ15% نقدا بالعملات الاجنبية في ما خص الاعتمادات بل قيد المبلغ على حساب العميل بالعملات لديها إن وجدت أو قبول تحويله من مصرف آخر إلى مصرفها أو أن يوفر العميل بواسطة شك بالعملات يضعها على حسابه لديها”.

في سياق متصل، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية ​عاصم عراجي​، ضرورة العمل على ترشيد دعم الدواء، وكشف أن “​مصرف لبنان​ لم يعد قادراً على ​استيراد​ جميع ​الأدوية​ وهناك أدوية مدعومة تستورد حالياً بلا لزمة”.

وقال عراجي في تصريح بعد اجتماع للجنة الصحة: “يجب دعم الأدوية الاساسية والمهمة مثل الضغط والقلب والسكري والجهاز العصبيّ، في ما عدا ذلك سنواجه إنقطاعاً للدواء”.

وأشار إلى أن “لبنان يستورد بقيمة 20 مليار دولار، و10% من هذه القيمة تعود لإستيراد الأدوية، فيما مصانع الدواء المحلية موجودة ويجب دعمها لتخفيف الإستيراد”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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