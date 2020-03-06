تعميم لـ “مصرف لبنان” بعدما وصل سعر الدولار الى مستويات قياسية…واليكم سعر صرف الدولار

أصدر مصرف لبنان تعميما لمؤسسات الصرافة بشان تنظيم المهنة، طلب فيه التقيد استثنائيا بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30 بالمئة من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.

كما طلب الامتناع عن اجراء أي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة في المادة المعلنة.

فبعد الإرتفاع القياسي صباح اليوم بسعر صرف الدّولار لدى الصيارفة، هبط سعر صرف الدّولار منذ قليل من 2710 إلى سعر يتراوح بين 2000 و2300 ليرة بعد البيان الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان فيما خصّ سعر التدوال بمحلات الصيرفة مححدًا السّقف بـ30% فوق السعر الرسمي 1515 ليرة إستثنائيًا، و ‏محلات الصيرفة في لبنان تقفل ابوابها بعد القرار الذي صدر عن مصرف لبنان بفرض الصراف الشراء على سعر 1950

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية

معدل سعر الشراء: 2000

الحد الادنى للشراء:1990

الحد الاقصى للشراء: 2010

معدل سعر البيع : 1970

الحد الادنى للبيع: 1970

الحد الاقصى للبيع:1980