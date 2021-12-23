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تعميم لقيادة فوج إطفاء بيروت حول تمركز آلياتها خلال الأعياد.. إليكم التفاصيل

23 - ديسمبر - 2021
سيارة تابعة لفوج إطفاء بيروت

سيارة تابعة لفوج إطفاء بيروت

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صدر عن قيادة فوج إطفاء بيروت البيان التالي:

“إن قيادة فوج اطفاء بيروت وحرصا منها على سلامة المواطنين وخصوصا في فترة الاعياد تعلمكم انه تم تحديد نقاط تمركز لآليات وعناصر الفوج بتاريخ 24-12-2021 اعتبارا من الساعة 15:00 في النقاط التالية:

تقاطع السوديكو بشارة الخوري/ تقاطع برج الغزال/فورم دي بيروت / ساحة ساسين/ ساحة الشهداء /تقاطع عين المريسة وسيتم اقامة حواجز محبة يقوم خلالها رجال الفوج بتوزيع كمامات على المواطنين حفاظا على صحتهم”.

وأضاف البيان: “سيجري محافظ مدينة بيروت وقائد فوج الاطفاء جولة ميدانية على نقاط الانتشار اعتبارا من الساعة 16:00 وانطلاقاً من تقاطع برج الغزال _الاشرفية” .

كما ذكر البيان المواطنين برقم الطوارئ “175” ضمن نطاق مدينة بيروت لتلبية اتصالات الاستغاثة.. وكل عام وانتم بخير .

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