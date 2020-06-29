تعميم للامن العام الى الراغبين بدخول المستخدم الاجنبي المسجل على كفالتهم

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

“تعلم المديرية العامة للأمن العام المواطنين الراغبين بدخول المستخدم الاجنبي المسجل على كفالتهم الى لبنان من حاملي سمة دخول للعمل او اقامة سنوية ودائمة (عمل) وانتهت صلاحيتها خلال الفترة الواقعة بين تاريخ 11/03/2020 ولغاية شهر ضمنا من تاريخ اعادة فتح المطار بشكل كلي، التقدم من دائرة العلاقات العامة او المركز الاقليمي المختص للتصريح خطيا عن رغبتهم بدخول المستخدم متحملين كافة التبعات القانونية المترتبة على ذلك تجاه المديرية العامة للأمن العام والجهات الرسمية المعنية.

اما بالنسبة للرعايا العرب والاجانب حاملي بطاقات الاقامة السنوية مهما كان نوعها واتموا ستة اشهر خارج البلاد (متقطعة او متواصلة) انه استنادا للقانون رقم 160 تاريخ 14/05/2020 يسمح لهم بالدخول من دون سحب بطاقة الاقامة التي يحملونها او اتخاذ اي اجراء بهذا الخصوص وذلك اعتبارا من تاريخ 18/10/2019 ولغاية 31/07/2020 ضمنا.

لمزيد من المعلومات والتفاصيل يمكن زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن العام: www.general-security.gov.lb https: