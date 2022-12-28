تعميم للضمان الاجتماعي بشأن "حق الاستفادة الأفضل"

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنّه “استكمالًا للإجراء القاضي بفتح حق الاستفادة الأفضل للمضمون الذي يجمع صفة المضمون والمستفيد الذي أقر وفق المذكرة الإعلامية 699 الصادرة بتاريخ 1/12/2022، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، تعميماً حمل الرقم 2519 بتاريخ 28/12/2022، قضى بموجبه تحديد مسلك عمل المذكرة المذكورة أعلاه حيث طلب من رؤساء مكاتب الصندوق والمستخدمين المعنيين التقيد، بالآتي:

– قبول طلبات التنازل عن الاستفادة لأي مضمون للاستفادة على اسم مضمون آخر من أفراد عائلته وفق النماذج المعتمدة سابقا وإرفاقها بطلب التحقيق الاجتماعي ومرفقاته.

– بعد اقتراح نتيجة التحقيق من قبل المحقق الاجتماعي المختص ورئيس المكتب يحال كامل الملف الى مديرية المرض والأمومة للبت فيه من قبل مدير هذا الفرع.

– في حال الموافقة على الطلب، يعاد الى مكتب التبعية بعد تنفيذ التنازل في مديرية ضمان المرض والأمومة، من أجل استكمال الملف وفق الأصول النظامية المعتمدة.

وقد تم التشديد على ضرورة التزام المضمون الذي يتنازل عن استفادته بدفع الاشتراكات المتوجبة عليه بصفته مضمون تحت طائلة استرداد التقديمات المقبوضة والملاحقة القانونية.

هذا الإجراء كما سابقاته من الإجراءات هو ضمن مسار التعهد الذي أطلقه المدير العام للصندوق بالقيام بكل ما يلزم من أجل تحسين التقديمات للمضمونين وضمان أمنهم الصحي والاجتماعي”.