الخميس 22 صفر 1445 ﻫ - 7 سبتمبر 2023 |
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تعميم لمحافظ الجنوب حول تنظيف الأقنية قبل الشتاء

منذ ساعة واحدة
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عمّمت محافظة الجنوب بتوجيهات من رئيسها المحافظ منصور ضو كتاباً الى قائمقاميتي قضائي جزين وصور، واتحادي بلديات صيدا الزهراني وساحل الزهراني ومخاتير البلدات التي ليس فيها بلديات، حول موضوع تنظيف الاقنية وتأهيل شبكات مياه الأمطار، في إطار الحفاظ على السلامة العامة وسلامة المواطنين، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي واقتراب فصل الشتاء.

وأشار بيان التعميم إلى أنه “في سياق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حصول فياضانات أثناء هطول الأمطار الغزيرة خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين، لا سيما بعد تكاثر ظاهرة رمي النفايات المنزلية على الطرقات العامة والفرعية وخارج المستوعبات المخصصة لها من قبل المواطنين”.

أضاف أنه “تلافياً للأضراروالمخاطر التي قد تنجم عن عدم تعزيل الاقنية وشبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية، على الجهات المعنية تكليف من يلزم للمبادرة الفورية والعمل على تنظيفها”.

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