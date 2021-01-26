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تعميم لمكاوي لإجراء مسح لمستودعات حليب الأطفال في جبل لبنان

منذ 31 دقيقة
محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي

محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي

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أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي تعميماً طلب فيه من البلديات في جبل لبنان التعاون مع مراقبي وزارة الاقتصاد لمنع احتكار حليب الأطفال، وجاء فيه:

“حيث في ظل الأوضاع الراهنة التي تجتازها البلاد، سجلت ظاهرة عدم وجود حليب الأطفال والمتمّمات الغذائية الضرورية الأمر الذي تسبّب بقلق العائلات سيما بالنظر لعدم سهولة تغيير الحليب الذي إعتاد الأطفال على تناوله.

وحيث في إطار السهر على الأمن الإجتماعي للمواطن في الظروف الدقيقة الحاضرة، يقتضي التنسيق مع مراقبي وزارة الاقتصاد للقيام بجولات على نقاط بيع حليب الأطفال والمستودعات المرجّح تخزينها بها للتأكد من عدم وجود كميات مخزّنة وغير مطروحة للبيع وتحديد عناوينها للتدقيق بأوضاعها والتحقق من مدى استيفاء شروط السلامة العامة وأسباب عدم طرحها في الأسواق.

لذلك، يُطلب الى القائمقامين في أقضية محافظة جبل لبنان إبلاغ البلديات – كل في نطاقها – وجوب المبادرة الى التنسيق مع مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة لإجراء مسح فوري لمستودعات حليب الأطفال والمتممات الغذائية لهم وبيان عناوينها، وإيداع المحافظة النتيجة في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخه للنظر بالمقتضى مع الجهات صاحبة الاختصاص”.

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