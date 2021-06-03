الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعميم لهيئة إدارة السير والمركبات لمنع تجارة الأرقام المميزة

3 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 3 - يونيو - 2021 1:38 مساءً
اجتماع بعبدا المالي

اجتماع بعبدا المالي

A A A
طباعة المقال

أصدرت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات تعميماً بشأن شراء الأرقام المميزة جاء فيه:

“بعد تزايد عمليات تجارة الارقام المميزة من قبل السماسرة واستغلال المواطنين من خلال بيع تلك الأرقام بأسعار باهضة، وضعت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات الية منعت فيها تجارة الأرقام، والسماسرة من الاحتكار واستغلال الناس دون وجه حق وذلك عبر حصر بيع الأرقام لأصحاب العلاقة دون السماسرة الذين يرغبون بالحصول على رقم مميز عبر توجههم الى الادارة مصطحبين صورة عن مستند تعريف رسمي ( اخراج قيد او هوية …) وبالسعر الرسمي المحدد قانون والمثبت بإيصال الدفع على ان يبقى للإدارة الحق في وضع كل الاجراءات للحد من الاحتكار والإتجار والاستغلال الذي يقوم به بعض التجار والسماسرة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    العلم اللبناني
    لبنان يتصدر قائمة أكثر الشعوب غضبًا في العالم والأقل تعبيراً
    انهيار مبنى في طرابلس
    الحراك المدني دعا لتأهيل المباني المتصدعة في طرابلس
    الاساتذة المتعاقدون
    اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين استنكرت إذلال الأساتذة وموظفي الإدارات العامة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    الليرة اللبنانية والدولار
    دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟