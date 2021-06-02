الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعميم لوزارة السياحة حول ضبط الاسعار في مؤسسات القطاع

2 - يونيو - 2021
وزارة السياحة

وزارة السياحة

A A A
طباعة المقال

أصدرت وزارة السياحة التعميم رقم 8، جاء فيه: “حفاظا على الوجه السياحي في لبنان وحفاظا على استمرارية عمل المؤسسات المطعمية وتماشيا مع الوضع الاقتصادي الراهن وضبطا للأسعار، نلزم جميع المؤسسات السياحية، المطاعم والفنادق بتصديق لوائح أسعار جديدة تحت طائلة الملاحقة والمحاسبة اعتبارا من نهار الإثنين الواقع في 7 حزيران 2021.

تصدق لوائح الأسعار الجديدة من رؤساء الدوائر المعنية حصرا على أن يتقدم أصحاب العلاقات الى وزارة السياحة بطلب تصديق أسعار مرفقا بالمستندات المطلوبة:

– (صورة عن إجازة الاستثمار/ صورة عن موافقة المرحلة الأولى، طلب نقل ترخيص/ طلب مرحلة أولى).

– صورة عن لوائح الأسعار مصدقة من وزارة السياحة عن العام 2019 و2020.

تدرس لوائح الأسعار من قبل الدوائر المعنية على أن تتم المراجعة بعد ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

ضرورة أن تكون الأسعار معلنة بشكل واضح من خلال قائمة مختومة تقدم لرواد المطاعم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولة تبيع المطاحن هبة الطحين العراقي
    أمين سر نقابة الافران: لتكليف الجيش مهمة الاشراف على عمل المطاحن
    بسام مولوي
    بعد انهيار مبنى في طرابلس.. مولوي يتحرك
    جعجع: هنيئاً لأهل القاع صمودهم الدائم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟