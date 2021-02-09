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تعميم لوزير التربية حول تنظيم أذونات المؤسسات التربوية الخاصة

9 - فبراير - 2021
​طارق المجذوب

​طارق المجذوب

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أصدر وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب تعميمًا يتعلق بتنظيم اذونات المؤسسات التربوية الخاصة من صباح الاربعاء 10/2/2021 ولغاية صباح الاثنين 22/2/ 2021. وجاء فيه:

استناداً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 96/م ص تاريخ 6/2/2021 حول تحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق، واستنادا الى القرار رقم 23/م/2021 تاريخ 6/2/2021 لا سيما المادة الرابعة منه، يطلب الى جميع المؤسسات التربوية الخاصة التي شملتها المادة الرابعة من القرار رقم 23/م/2021 تاريخ 6/2/2021 لجهة تسيير الاعمال الادارية فقط في المرحلة الاولى من الخطة، الالتزام التام بالعدد المسموح به من الاداريين ( بنسبة لا تتعدى 20% من الفريق الاداري للمؤسسة التعليمية) و تعبئة استمارة اذن فتح المؤسسة التربوية لمرة واحدة فقط قبل فتح المؤسسة وذلك عبر المنصة الالكترونية في الحانة المخصصة لـ”مؤسسة/شركة”:

https://covid.pcm.gov.lb

وتطبيق كافة الاجراءات والتعليمات المذكورة في كتاب مجلس الوزراء المشار اليه أعلاه بخاصة لناحية إجراء الفحوصات المخبرية للعاملين لديها.

تفاصيل اذونات المؤسسات على الرابط المرفق:

https://impact.gov.lb/assets/docs/companies.pdf

 

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