السبت 22 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 27 نوفمبر 2021 |
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تعميم منسوب لوزارة الصحة.. ما صحته؟

منذ 13 دقيقة
وزارة الصحة اللبنانية

وزارة الصحة اللبنانية

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نفت وزارة الصحة أن يكون التعميم الذي يتم تداوله عبر وسائل التوصل الاجتماعي صادراً عنها، مشيرةً في بيان إلى أن لا علاقة للوزارة به، منبهةً من نشره.
وكان في التعميم المنسوب لـ”الصحة”:

“وزارة الصحة تخاطب وتحذر المواطنين بعدم الذهاب الي المستشفيات عند الشعور بأعراض كورونا أو أي مرض آخر.
ارسلت وزارة الصحة رسالة تحت عنوان (تعميم هام من وزارة الصحة) وجاء فيها ما يلي:

استعدت وزارة الصحة بتوفير 333 فريق استجابة سريع، كل فريق مكون من 5 اشخاص.
ـ في حال اشتباهك بالإصابة وظهور هذه الاعراض (ضيق في التنفس – سعال – حمى)، ابق في منزلك لا تتوجه لاي مستشفى او مركز طبي او عيادة ، خروجك سينشر الفيروس اكثر.
ـ اتصل على الرقم 195 سيصلك فريق الاستجابة ويقومون بفحصك وتقديم الرعاية الكاملة لك.
لكل من وصلته الرسالة ولم يقم بنشرها فاعلم أنك شريك في قتل ابناء شعبك. مع تحيات وزارة الصحة”.

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