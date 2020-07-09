تعميم من الجامعة اللبنانية عن قبول الطلاب اللبنانيين الوافدين من الجامعات الخارجية

اصدرت الجامعة اللبنانية تعميما حمل الرقم 31 حول قبول الطلاب اللبنانيين الوافدين من الجامعات الخارجية جاء فيه: “نظرا للظروف الراهنة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم والتي فرضت العودة القسرية لبعض الطلاب اللبنانيين إلى وطنهم، وقد ترافقت هذه العودة مع أزمة مالية ومعيشية قد تحول دون تمكن معظمهم من متابعة دراستهم في الجامعات الخارجية، وحيث أن الجامعة اللبنانية وفق قانون إنشائها هي المؤسسة المعنية بالتعليم العالي الرسمي وتهدف بالدرجة الأولى إلى تأصيل القيم الانسانية في نفوس المواطنين. ولهذا يقع على عاتقها واجب احتضان هؤلاء الطلاب والسماح لهم بمتابعة دراستهم في الجامعة اللبنانية.

ولما كانت المادة 24 من المرسوم رقم 2225 تاريخ 11/6/2009 (القواعد العامة لنظام التدريس الفصلي في الجامعة اللبنانية) قد نصت على أن: “تحدد كل وحدة جامعية شروط الاعتراف بالأرصدة المحصلة في سائر وحدات الجامعة اللبنانية أو في الجامعات الأخرى وذلك بقرار من رئيس الوحدة بناء على توصية مجلسها، على أن لا تتعارض مع نظام عام للمعادلات يضعه مجلس الجامعة”.

وحيث أن الأنظمة الداخلية لمعظم الوحدات الجامعية قد حددت شروط معادلة الأرصدة المحصلة في الجامعات الأخرى، لذلك، تُحدد شروط قبول الطلاب اللبنانيين الوافدين من جامعات خارجية والراغبين باستكمال دراستهم في وحدات الجامعة اللبنانية، وفق التالي:

أولا: على مستوى شهادة الإجازة

1- في الوحدات الجامعية التي لا تتطلب مباراة دخول (كلية العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، معهد العلوم الاجتماعية): يمكن قبول الطلاب الراغبين بالتسجيل للعام الجامعي 2020-2021 وفقا للشروط المعتمدة في كل وحدة جامعية ومعادلة بعض المقررات التي أتموها بنجاح في الجامعات الخارجية.

2- في الوحدات الجامعية التي تتطلب مباراة دخول (باقي الوحدات الجامعية باستثناء كليات العلوم الطبية وطب الأسنان والصيدلة): يمكن قبول الطلاب الراغبين بالتسجيل بعد النجاح في مباراة الدخول المزمع إجراؤها في بداية العام الجامعي المقبل، ومعادلة بعض المقررات التي أتموها بنجاح في الجامعات الخارجية.

3- في جميع الأحوال، يحدد عدد أرصدة المقررات التي يمكن معادلتها استنادا إلى الشروط الموضوعة في الأنظمة الداخلية للوحدات الجامعية ضمن حد أقصى لا يتجاوز 90 رصيدا وفق نظام الأرصدة المعمول به في الجامعة اللبنانية (ECTS).

ثانيا: على مستوى شهادة الماستر

يتولى مجلس الوحدة مع مراعاة الشروط الخاصة بكل كلية وفق أنظمتها الداخلية، ابتداء من العام الجامعي 2020-2021، دراسة ملفات الطلاب الراغبين بمتابعة الدراسة في مرحلة الماستر، وقبولهم وتحديد المقررات المحصلة في الجامعات الخارجية التي يمكن معادلتها.

ثالثا: على مستوى كليات العلوم الطبية وطب الأسنان والصيدلة

يمكن للطلاب القادمين من جامعات خارجية استكمال دراستهم في الجامعة اللبنانية في كلية العلوم الطبية (من السنة الثانية لغاية السنة الرابعة ضمنا) وكلية طب الاسنان (السنتان الثانية والثالثة) وكلية الصيدلة (السنتان الثانية والثالثة) وفق الشروط التالية:

1. أن يكونوا قد أنجزوا بنجاح، في مؤسسة تعليم عالي خارجية معترف بها رسميا وتُعد طلابها لإحدى الاختصاصات المذكورة، كافة مواد السنوات المنهجية السابقة لتلك التي يريدون الانتساب إليها في الكليات المشار إليها أعلاه.

2. أن يكونوا قد رُفعوا، في المؤسسة القادمين منها لمباشرة أو متابعة دراسة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة، إلى السنة المنهجية التي يريدون الانتساب إليها في الكليات.

3. أن ينجحوا بمعدل لا يقل عن 12/20 في مباريات خاصة تُنظم لهذه الغاية بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة المعنية. يُقبل انتساب الطلاب وفق تسلسل درجات نجاحهم في المباريات الخاصة وضمن حدود الكوتا المعتمدة للطلاب الوافدين من خارج الجامعة اللبنانية.

رابعا: شروط تقديم طلبات المعادلات

1- بالنسبة للطلاب الراغبين باستكمال دراستهم في الوحدات التي لا تتطلب مباراة دخول والمذكورة في الفقرة 1 من البند أولا، تقدم الطلبات فور إتمام معاملات التسجيل الإداري للعام الجامعي 2020-2021.

2 – بالنسبة لبقية الطلاب: تقدم الطلبات بعد النجاح في مباراة الدخول أو استيفاء شروط القبول وضمن مهل التسجيل العامة التي تُحدد بموجب قرارات تصدر عن رئاسة الجامعة.

3- تقدم الطلبات في مراكز العمادات أو الفروع المعنية مرفقة بالمستندات التالية:

” صورة عن الهوية أو إخراج القيد.

” صورة مصدقة عن الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا.

” صورة مصدقة عن إفادة جامعية تثبت المقررات والعلامات والأرصدة التي حصل عليها الطالب خلال دراسته في الجامعة الخارجية.

” توصيف المقررات التي حاز عليها الطالب في الجامعة الخارجية”.