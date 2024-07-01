تعميم من السفارة الأميركية حول تعديل الرحلات الجوية.. وهذا ما جاء فيه

أعلنت السفارة الأميركية في لبنان إلى أنها أخذت علماً بتعديل رحلات الخطوط الجوية الدولية السوسرية (AG)، ما أدّى إلى إلغاء عدد من الحجوزات في وقت قصير.

وبناء عليه، تدعو السفارة الأميركية رعاياها إلى “مراجعة مواعيد رحلاتهم التي قد تتغيّر من دون أي إنذار”.

وتعيد السفارة تذكير مواطنيها بـ”تجنّب السفر إلى لبنان بسبب الأوضاع الأمنية التي قد تتبدّل بسرعة”.

من جانبه، أكد متحدث باسم شركة “لوفتهانزا”، اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الليلية من بيروت وإليها من 29 يونيو/ حزيران حتى 31 يوليو/تموز بسبب “التطورات الحالية” في الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث “ستستمر الرحلات النهارية من بيروت وإليها دون تغيير”.