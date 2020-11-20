تعميم من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني حول إصدار نتائج الشهادات

أصدرت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تعميما يتعلق بإصدار نتائج شهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني.

وجاء في التعميم:

“حيث أن اعمال التصحيح وادخال العلامات ذات الصلة بشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني تنتهي بتاريخ 20-11-2020، وبهدف تمكين الطلاب من الاستحصال على نتائجهم،

اولا: تصدر المديرية العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني يوم الجمعة الواقع فيه 20-11-2020 عند الساعة العاشرة ليلا.

ثانيا: يمكن للطلاب المرشحين الدخول على الموقعين:

Results.vte.gov.lb

Results.vte-gov.com

وذلك للاستحصال على نتيجتهم الرسمية.

ثالثا: يبلغ هذا التعميم من يلزم وينشر على الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني”.