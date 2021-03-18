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تعميم من المكاوي سمح فيه للبلديات بتأمين اللقاح عن طريق شركات الأدوية

18 - مارس - 2021
محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي

محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي

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اصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي تعميما حمل الرقم 331/إ/2021، سمح بموجبه “للبلديات بتأمين لقاح كورونا عن طريق شركات الأدوية المرخص لها”.

وجاء في نص التعميم: “حيث في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا والشلل الذي تتسبب به في المرافق العامة والخاصة، والدور المتقدم الذي اضطلعت وتضطلع به البلديات في حماية المواطنين من مخاطر الإصابة بوباء كورونا المستجد.

وحيث مواكبة للحملة الوطنية للتمنيع التي تقوم بها وزارة الصحة العامة والإجازات الصادرة عنها لعدد من شركات الأدوية لاستيراد اللقاحات التي حازت على الموافقة على استخدامها في لبنان.

وحيث لم تتأخر البلديات في المشاركة في تحمل مسؤوليتها عن المواطنين في نطاقها، وقد بادر العديد منها إلى طلب الموافقة على قيامها بالتفاوض مع شركات الأدوية المجاز لها من وزارة الصحة العامة لاستيراد اللقاح الخاص بوباء كورونا بغية تسريع حملات التلقيح في النطاق البلدي وتعزيز المناعة المجتمعية.

لذلك يطلب إلى القائمقامين في أقضية محافظة جبل لبنان حث البلديات واتحاداتها التي تتوفر لديها الامكانات اللازمة للتفاوض مع شركات الأدوية اللبنانية المرخصة من جانب وزارة الصحة العامة بغية تأمين كميات من اللقاح للمواطنين المقيمين في النطاق البلدي، على أن يكون اللقاح حائزا على موافقة وزارة الصحة العامة ووفق جميع الشروط والمعايير المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفقا للآلية المقررة من جانب وزارة الصحة العامة ولا سيما في ما خص المراكز التي سيتلقى فيها الأشخاص اللقاح، دون الخروج عن الإطار المحدد حصرا من وزارة الصحة العامة، على أن تُعرض عقود الشراء ذات الصلة لرقابة وتصديق السلطة الإدارية المختصة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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