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تعميم من "المهني والتقني" بشأن نتائج امتحانات الدورة الثانية

17 - سبتمبر - 2021
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

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أصدرت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري تعميماً يتعلق بإصدار نتائج الامتحانات الرسمية للدورة الثانية لكافة الشهادات التي تصدرها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وجاء فيه:

“حيث إن أعمال التصحيح وإدخال العلامات ذات الصلة قد انتهت بتاريخ 17 ايلول 2021، وبهدف تمكين الطلاب المرشحين إلى اللشهادة المذكورة آنفا من الاطلاع على نتائجهم، تصدر المديرية العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات الرسمية – الدورة الثانية لكافة الشهادات السبت 18 ايلول 2021 الثامنة صباحا.

ويمكن للطلاب المرشحين الراغبين في الاطلاع على نتائجهم الدخول الى أحد الموقعين الآتيين:

Results.vte.gov.lb

Results.vte-gov.com

ويبلغ هذا التعميم من يلزم وينشر على الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني”.

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