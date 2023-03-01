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تعميم من رئيس نقابة بائعي اللحوم في الشمال

منذ 3 دقائق
لحوم

لحوم

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عمّم رئيس اتحاد نقابات أرباب العمل في لبنان الشمالي رئيس نقابة بائعي اللحوم في لبنان الشمالي أحمد فيصل، في بيان، أنّه “على جميع أصحاب الـ “مولات” والـ “هيبرماركت” وكل المخازن التي تبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة، تحديد كل صنف (طازج، مبرد أو مثلج)، وتحديد بلد المنشأ لكل صنف من اللحوم ، وبخاصة اللحوم المستوردة من الخارج، مع مراعاة القوانين التي تنادي وتعمل بها نقابة بائعي اللحوم في لبنان الشمالي، لجهة ضرورة التقيد التام بإلارشادات التالية، حرصًا على صحة المستهلك وتمسكًا بالمعايير الصحية:

1 – على كلّ المؤسسات المذكورة أعلاه وضع لوحة تفيد عن مصدر اللحوم وبلد المنشأ، وذلك فوق رفوف اللحوم المعروضة.

2 – الامتناع الكلي والفوري عن بيع لحوم مصنعة سابق لحمة مفرومة، لحمة كفتة، لحمة شقف، لحمة نقانق وبرغر وما شابها، وعلى المعنيين التقيد بذلك على أن تتم عملية التجهيز والتوضيب على مرأى من المشتري الذي يشاهد عيانًا طريقة طحن وفرم اللحوم فور الانتقاء والطلب وليس تجهيزها سابقًا.

3- على المواطنين الذين يودون شراء لحوم وخاصة من الملاحم التي يثقون بها ان يتحروا طبيعة اللحوم، علمًا أن ثمن اللحوم المثلجة أقل سعرًا من الطازجة بأكثر من 60%، وثمن اللحوم المبردة أقل سعرًا من اللحوم الطازجة بأكثر من 30%”.

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