تعميم من قائمقامية جزين إلى البلديات

أصدرت قائمقامية قضاء جزين تعميمًا إلى بلديات القضاء واتحاد بلديات جزين واتحاد بلديات جبل الريحان ومخاتير القرى التي لا بلديات فيها في القضاء، دعتهم فيه إلى تشكيل خلايا أزمة للاستجابة لحالات الطوارئ، وجاء في نص التعميم الآتي:

“نظرًا إلى الأوضاع الراهنة التي تمر فيها البلاد التي توجب المزيد من التنبه وأخذ الحيطة والحذر، بغية الاستجابة الفورية لحالات الطوارىء، بما يتناسب ويتطابق مع التدابير الحكومية المرعية الإجراء في هذا المجال ، وحيث يقتضي على البلديات واتحاد البلديات ضمن نطاق قضاء جزين ، فضلًا عن مخاتير القرى التي لا بلديات فيها، تشكيل خلايا أزمة لمواجهة أي طارىء، وتأمين حاجات المواطنين في نطاقها.

ومن منطلق تأمين موجبات المصلحة العامة ، وفي سبيل البدء بإنجاز خطة وقائية لمواجهة أي صعوبات قد تتأتّى عن حدوث حال طوارىء وطنية يطلب من البلديات واتحاد البلديات ومخاتير القرى التي لا بلديات فيها ضمن نطاق قضاء جزين ، ضرورة العمل على تشكيل خلايا أزمة تضم مختلف الفاعليات الاجتماعية والاقتصادية وممثلي الأوقاف من أهل الاختصاص والمتطوعين في حال وجودهم ، تغطي النواحي الهندسية والصحية و الاجتماعية التي تعنى بأحوال المواطنين كافة، مع جداول تفصيلية بأسماء أعضاء هذه اللجان ، وأرقام هواتفهم والمهام المنوطة بهم إن أمكن، وذلك تحسباً لأي طارىء على أن يصار إلى إيداع هذه اللوائح قائمقامية قضاء جزين بالسرعة اللازمة، من أجل توحيدها وإحالتها إلى المراجع الحكومية المختصة بحسب الصلاحية، مع التمني إيلاء الموضوع الأهمية القصوى للأسباب المبينة آنفًا، ولما لهذا الأمر من عامل مؤثر في تمتين الوحدة والتضامن الوطني”.