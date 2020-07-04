تعميم من نقابة الصرافين إلى شركات ومؤسسات الصرافة فئة (أ )
صدر عن نقابة الصرافين في لبنان، التعميم رقم 6 تاريخ 3/7/2020 إلى شركات ومؤسسات الصرافة فئة (أ):
“إستمارة بيع الدولار الأميركي المدعوم من البنك المركزي لتأمين حاجات المواطنين من الدولار. يطلب التقيد بما يلي:
الأفراد: اللبنانيون فقط
1- راتب الخدم الأجنبي المنزلي:
حد أقصى 300 دولار. مرة شهريا تسدد بتحويل إلكتروني.
– صورة عن الباسبور الخاص بالخادمة أو الخادم.
– صورة التحويل الالكتروني.
– صورة عن الإقامة صالحة.
– حضور الكفيل شخصيا.
– صورة هوية الكفيل.
– رقم الهاتف الخلوي للكفيل.
2- قسط طالب جامعي لبناني موجود خارج لبنان:
حد أقصى من القسط المستحق لكل طالب 2500 دولار.
– صورة عن بطاقة الطالب الجامعية.
– صورة عن جدولة الأقساط المتوجبة.
– صورة عن إيصال تسديد آخر قسط.
– صورة بطاقة هوية المعيل في لبنان.
3- تسديد قسط منزل في لبنان:
حد أقصى 1000 دولار. مرة شهريا.
– صورة عن عقد الشراء مصدق حسب الأصول.
– صورة عن جدولة الدفعات المتوجبة.
– صورة عن إيصال تسديد آخر دفعة.
– صورة بطاقة هوية تاجر البناء/ المالك.
– حضور صاحب القرض شخصيا.
4- أجار سكن الطالب اللبناني خارج لبنان:
حد أقصى 1000 دولار وبحسب الدولة.
– صورة عقد إيجار السكن مصدق حسب الأصول.
– صورة آخر إيصال تم تسديده إلى المالك.
– صورة الإقامة أو فيزا الدراسة على جواز السفر.
– صورة بطاقة هوية المعيل في لبنان.
– صورة بطاقة الطالب الجامعية.
الشركات: لتأمين طلبات شركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بإستثناء التي تضمنتها السلة الغذائية المقررة من قبل وزارة الإقتصاد ومصرف لبنان.
يطلب تأمين المستندات التالية:
– سجل تجاري.
– إذاعة تجارية.
– شهادة تسجيل في وزارة المالية.
– هوية صاحب الشركة.
– هوية المفوض بالتوقيع.
– رقم الهاتف الإرضي.
– وجهة إستعمال الأموال.
– صورة عن آخر طلبية بضاعة من الخارج (Pro Forma).
– صورة عن إشعار آخر حوالة مصرفية إلى الخارج.
– صورة عن آخر طلبية بضاعة (Pro Forma) من شركة محلية.
– صورة عن إيصال آخر دفعة إلى شركة محلية.
ملاحظات:
1- إخراج القيد غير مقبول في جميع المعاملات المذكورة أعلاه.
2- لا يستفيد من الخدمات المذكورة أعلاه من هم دون سن الثامنة عشرة.
3- هذا التعميم يلغي التعميم رقم 5 تاريخ 23/6/2020”.