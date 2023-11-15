الأربعاء 1 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 15 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعميم من وزارة الزراعة للحصول على بذور القمح الطري

منذ 15 دقيقة
وزارة الزراعة

وزارة الزراعة

A A A
طباعة المقال

عمّمت وزارة الزراعة “التزاماً بالخطة الوطنية لزراعة القمح في لبنان التي أطلقتها في تشرين الثاني 2022 “، بالشراكة مع منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة وبرنامج الاغذية العالمي للامم المتحدة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، على المزارعين: نسخة عن المستندات المطلوبة للحصول على بذور القمح الطري الصالح لصناعة الخبر، صورة عن الطلب الذي يجب تقديمه في المصالح الاقليمية وفي المراكز الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ونموذج إشعار استلام طلب للحصول على بذار قمح طري، على أن تتم عملية تقديم الطلبات اعتباراً من يوم غد الخميس 16 تشرين الثاني 2023 ولغاية الخميس 7 كانون الاول 2023 ضمناً خلال أوقات الدوام الرسمي”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

الحدود اللبنانية الجنوبية (رويترز)
طيران استطلاعي فوق القطاعين الغربي والأوسط
من الحدود اللبنانية الجنوبية
قصف إسرائيلي متواصل على جنوب لبنان.. وحزب الله يرد
عناصر من حزب الله
"الحزب": استهدفنا موقع رويسات العلم بالأسلحة المُناسبة

الأكثر قراءة

الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
تلويح إسرائيلي بـ"ضربة" في الضاحية الجنوبية لبيروت
مجندة إسرائيلية تدعى فاؤول أزاي مارك أسياني
غزة تحت النار
فيديو.. كتائب القسام تنشر مقطع لمجندة إسرائيلية قُتلت في قصف على غزة
فيلق القدس
غزة تحت النار
أحرجتهم القسام.. فماذا سيفعل المحور؟