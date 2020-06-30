تعميم من وزير الصحة عن الإجراءات الواجب على المسافرين التقيد بها

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صدر عن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن تعميم يتعلق بتنظيم عودة جميع المسافرين القادمين إلى لبنان مع فتح المطار.

ونص التعميم على التقيد بالإجراءات التالية:

“1- التسجيل على المنصة الإلكترونية MOPH PASS الخاصة بوزارة الصحة العامة عبر الرابط التالي: https://arcg.is/OGaDnG والتأكد من صحة المعلومات قبل إرسالها

2- عند الوصول إلى لبنان سوف يخضع جميع المسافرين لاختبار PCR في مطار رفيق الحريري الدولي.

3- في حال وجود اختبار PCR من بلد المصدر، يرجى التأكد من تحميل نتيجة الفحص وتاريخه على المنصة. وعليهم الإلتزام بالحجر المنزلي لحين ظهور نتيجة الإختبار الجديد الذي أجري على المطار (لمدة 24 إلى 48 ساعة).

4-أما المسافرون اللبنانيون الذين لم يخضعوا لاختبار PCR قبل قدومهم إلى لبنان فعليهم أن يلتزموا بالحجر المنزلي لحين صدور نتيجة فحص PCR الأول وبعدها ثلاثة أيام لإجراء فحص PCR الثاني.

5- يتم إعلام المسافرين عبر رسالة نصية SMS بالموقع الجغرافي للمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة لإجراء الإختبار الثاني.

6- يتم إعلام المسافرين عبر رسالة نصية SMS بنتيجة اختبار الـPCR مع نسخة إلكترونية بالنتيجة

7- عند التبلغ بالنتيجة يجب التنسيق والتعاون مع وزارة الصحة العامة لنقل المصاب إلى المستشفى الحكومي في منطقة إقامته عبر الإتصال بالخط الساخن للكورونا في وزارة الصحة العامة على الرقم: 01594459”.