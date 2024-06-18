تعميم مهم للتلاميذ في الجنوب والنبطية.. إليكم تفاصيله

أصدرت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري تعميماً يتعلق بالسماح للتلاميذ في محافظتي الجنوب والنبطية الالتحاق بمركز امتحانات غير الموجود على بطاقة ترشيحهم.

وجاء في التعميم:

لما كان الوضع الأمني في محافظتي الجنوب والنبطية قد أجبر الكثير من المواطنين على النزوح من قراهم، وتمكينًا للطلاب المسجلين في المعاهد الفنية الرسمية والخاصّة من الخضوع للامتحانات الرسمية للعام 2024، خصوصا النازحين منهم الى مناطق لبنانية أخرى، يُطلب من كافة رؤساء مراكز الامتحانات الرسمية التي تُجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني:

– السماح للتلاميذ المرشحين للامتحانات الرسمية والذين كانوا مسجلين في المعاهد الفنية الرسمية والخاصّة في كلّ من محافظة الجنوب والنبطية، الدخول الى أيّ مركز امتحان آخر، والخضوع للامتحانات الرسمية فيه، على أن يُصار الى ابلاغ مصلحة المراقبة والامتحانات بذلك فورًا.

– توضع مسابقات هؤلاء التلاميذ في مغلّف خاصّ، يُكتب عليه اسم المركز الأساسي المفترض خضوع التلاميذ للامتحانات الرسمية فيه.

ويُبلّغ هذا التعميم من يلزم.