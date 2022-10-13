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تعميم هام لمصرف لبنان موجّه إلى المصارف والمؤسّسات الماليّة

منذ 55 دقيقة
مصرف لبنان

مصرف لبنان (رويترز)

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أصدر مصرف لبنان تعميمًا جديدًا موجّهًا إلى المصارف والمؤسّسات الماليّة، متعلّق بالتّسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسّسات الماليّة.

ومن المواد الّتي يتضمّنها:

-يعيَّن الحدّ الأقصى لرصيد التسهيلات، بما فيه الفوائد والعمولات، الممكن أن يمنحها مصرف لبنان بأيّ شكل كان، لأيّ مصرف مسجّل لديه أو لأيّ مؤسّسة ماليّة مسجّلة لديه، بثلاثين بالمئة من الأموال الخاصّة الأساسيّة لأيّ منها، وفقًا لمفهوم المادّة الأولى من القرار رقم 6938″.

-يحدّد المصرف المركزي فوائد حسم السّندات التّجاريّة وعمولات الشّراء تحت نظام عقد الأمانة، وذلك بالعملة اللّبنانيّة وبالعملات الأجنبيّة الرّئيسيّة.

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