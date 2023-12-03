الأحد 19 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 3 ديسمبر 2023 |
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"تعهّد" من وزير الشؤون في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة!

منذ دقيقة واحدة
الوزير هيكتور حجار

الوزير هيكتور حجار

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وجّه وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار رسالة خاصة لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصة “إكس”، قائلًا:

“اليوم وفي كل يوم، مسؤوليتنا كبيرة تجاهكم. نحن طبعًا مقصّرون، ولكننا نعمل بجدٍّ يومياً للتقدّم ولو خطواتٍ متواضعة.. فخلال أسبوعين، سننتهي من العمل على الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، كما كنا قد أطلقنا بدعمٍ من ‎UNICEFLebanon وilo  وبتمويل من ‎EUinLebanon برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة، ونعمل على تأمين تمويل إضافي لتوسيع الشرائح العمريّة المستفيدة منه خلال العام 2024”.

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، هناك اجتماعات أسبوعية مع المعنيين في محاولة لربط سعر الكلفة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية المتعاقدة مع الوزارة بسعر الدولار. ختامًا، بدأت رسالتي بالحديث عن العمل، وأتعهّد بأن أستمر بالعمل معكم لإيجاد الحلول المستدامة لمشاكلكم للوصول إلى عالم أكثر إنصافًا تجاهكم”.

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