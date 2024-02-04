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تعويضات لأهالي جنوب لبنان.. ماذا كشف وزير البيئة؟

منذ 12 ثانية
غارة إسرائيلية على عيناثا جنوب لبنان

غارة إسرائيلية على عيناثا جنوب لبنان

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نظمت جمعية “Uspeak”, اليوم الاحد, مؤتمرها البيئي الثالث حول “ريادة الشباب في مواجهة التحديات المناخية”، في مركزها في بعلبك، برعاية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين.

وأشار ياسين إلى أن “هناك حرائق تحصل في لبنان، رغم أننا خففنا نسبتها العام الماضي إلى 90 %، ولا نستطيع أن نتحدث عن الحرائق دون أن نشير إلى الإبادة البيئية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بتدمير الحجر والشجر، واعتماده سياسة الأرض المحروقة والمنازل والقرى”.

وأضاف ياسين: “إننا نهتم جدًا بالوقوف إلى جانب أهلنا في الجنوب من النواحي الوطنية والإنسانية، والبيئية والعيش الكريم، بالعمل على خلق تضامن وطني وضمن خطة طوارئ، لأن ما يتم حرقه الآن سيتم تعويضه، وسنزرع 40 ألف شجرة زيتون، وعشرات الهكتارات من الأشجار الحرجية ضمن عمل وطني حقيقي”.

وشدد الوزير على “وجوب عدم التعاطي مع التغير المناخي بخفة، والذي ستتأثر به المناطق الأكثر فقرًا والبعيدة عن العاصمة في عكار وبعلبك الهرمل”، لافتًا إلى أن “الوزارة تعمل ضمن خطة بالتعاون مع الجمعيات والشباب والدفاع المدني للتكيف مع التغير المناخي”.

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