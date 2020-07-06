تعيينات أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء… هل يؤجل البت فيها للخميس؟

ابلغت مصادر وزارية الى صحيفة “الجمهورية”، انّ انجاز تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء غداً يتوقف على استكمال التفاهم حول الاسماء، “واذا لم يكتمل التفاهم في شأنها سيصار الى تأجيل البت بها حتى جلسة الخميس”.

وفي معلومات لصحيفة “الجمهورية”، انه وعلى رغم من التكتم المحيط بالأسماء المرشحة للتعيين، فقد تمّ التفاهم على توزيعة كاملة للمقاعد الستة وفق مبدأ المحاصصة، وقد أُنجز التفاهم نهائياً في اللقاءات التي جمعت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب، كما كان لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رأي راجح في تحديد اسم العضو الدرزي، بعدما احتفظ باسيل لنفسه بتسمية إثنين من اصل ثلاثة من المقاعد المسيحية، بالإضافة الى المدير العام الذي تردّد أنه سيكون المدير العام الحالي المهندس كمال الحايك، الذي ما زال متقدّماً على اسماء أُخرى مقترحة، إن لم تنجح المحاولات الجارية لتنحيته في الساعات الفاصلة عن الجلسة غداً.

وبالنسبة الى تعيين اعضاء الهيئة الناظمة في القطاع، فقد علمت الصحيفة انّ ما هو مطروح من تعديلات يتصل بإعطاء الهيئة صلاحيات متدرجة، تحول دون ان تنهي صلاحيات وزير الطاقة والمياه.